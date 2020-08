E' boom di nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Latina. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, si registrano ben 12 nuovi casi. Sono distribuiti nel Comune di Aprilia (2), in quello di Cisterna (1), nel Comune di Gaeta (4) e nel Comune di Sezze (5).

Lo rende noto la Asl nel consueto bollettino quotidiano. Un numero di casi così elevato in un solo giorno non si registrava dal mese di aprile. Con quelli odierni salgono a 654 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza ogni 10.000 abitanti è 11,37. I guariti sono stati finora 538, 37 i deceduti, 79 gli attuali positivi dei quali 40 seguiti a domicilio.

Vedi anche > I contagi a Latina non si fermano, tre nuovi casi a Priverno

«In relazione ai 12 casi si precisa che 3 sono rientrati dall’estero (Malta ed Ucraina e Malta) ed i restanti 9 sono contatti di casi conosciuti già in isolamento. Inoltre è stato notificato 1 caso positivo residente a Roma. Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati - diconol dalla Asl - Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid e i conseguenti provvedimenti, si raccomanda vivamente a tutta la popolazione - e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza».

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA