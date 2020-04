Numero di ospiti superiore a quello autorizzato e ospitalità a persone non autosufficienti. Sono le irregolarità riscontrate durante i controlli nell'ambito dell'emergenza Coronavirus della Asl di Latina in strutture socio assistenziali o case di riposo. A darne notizia è la Regione Lazio

L'assessore Alessio D'Amato parla di «giro di vite» per questo delicato settore in tutto il Lazio. Per quanto attiene a Latina: «Sono emerse criticità in 7 strutture del territorio. I rilievi sono relativi al numero degli ospiti superiori a quanto autorizzato e al fatto di ospitare persone non autosufficienti. Tutti gli atti sono stati trasmessi ai Comuni di Sabaudia, Lenola, Aprilia e Sezze e ai carabinieri dei Nas»

Ultimo aggiornamento: 18:48

