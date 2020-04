Un giorno di tregua, ma ora i casi di coronavirus tornano a salire. E superano le 10 unità, come nel fine settimana trascorso. Sono 14 nuovi positivi in provincia di Latina, di cui 10 trattati a domicilio. Lo rende noto la Asl di Latina nel consueto "bollettino" quotidiano. «I casi sono distribuiti nei comuni di: Fondi (6), Latina (2),Gaeta (2), Minturno (2), Formia (1), Aprilia (1). Non si sono registrati nuovi decessi»

Il totale dei casi positivi sale a 392, 117 i ricoverati, 41 i "negativizzati" e 17 i deceduti.

«Complessivamente, sono 1.784 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 4.178 persone hanno terminato il periodo di isolamento».

