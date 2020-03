© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno deciso di non uscire per l'intervento richiesto dalla centrale 118, poiché nell'ambulanza a loro disposizione non c'erano dispositivi di protezione individuale (mascherine, in primo luogo) che potessero garantire la loro incolumità. E' la scelta fatta dall'equipaggio di Latina Scalo, uno dei mezzi in appalto a Croce Bianca, per il servizio di emergenza sul territorio. Da giorni gli operatori lamentano la mancanza di mascherine, indispensabili in questo periodo, e la presenza di un unico "kit" per il Coronavirus che in caso di doppio intervento durante un turno non consentirebbe di andare in soccorso del secondo caso. Oggi l'equipaggio ha comunicato l'impossibilità di intervenire e dalla centrale è stato inviato un mezzo sostitutivo da Latina.Si aggiunge a questo la situazione della Formia Soccorso, altra azienda in associazione di imprese per il servizio, che per questioni amministrative legate alla mancanza di documenti non riesce ancora a pagare gli stipendi