Coronavirus, la Asl di Latina sospende le ferie per affrontare l'emergenza

Ferie sospese alla Asl di Latina per fronteggiare l'emergenza Covid 19. In una lettera al personale il direttore sanitario aziendale, Giuseppe Visconti, insieme ai responsabili delle professioni sanitarie della rete ospedaliera e non ha scritto ai dipendenti: «In considerazione dell’emergenza nazionale relativa alla diffusione del Sars-CoV-2, al fine di garantire la piena efficienza assistenziale nelle strutture della Asl di Latina, si dispone la sospensione temporanea delle ferie fino a nuova disposizione, del personale medico, delle professioni sanitarie e del personale di supporto. Si coglie l’occasione di ringraziare tutti i dipendenti impegnati nella gestione dell’emergenza».

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Covid, a Latina mancano i posti in ospedale: tolti i banchi della...

Vedi anche > Emergenza Covid, la Asl di Latina: «Pretendiamo rispetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA