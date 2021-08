Bollettino Asl: 18 nuovi contagi, nessun decesso e cinque ricoveri

Mercoledì 4 Agosto 2021, 13:05

Scende la curva del covid in provincia di Latina rispetto ai datti della scorsa settimana. Oggi sono infatti 18 i nuovi contagi riportati sul bollettino della Asl. Tre sono i casi scoperti a Latina, due quelli nei comuni di Aprilia, Fondi, Formia, Sezze e Terracina, uno a Itri, Priverno, San Felice, Sabaudia e Sermonta. Non ci sono decessi nelle ultime 24 ore e i morti nei primi quattro giorni di agosto sono fermi a tre. Otto invece le guarigioni e cinque i ricoveri in ospedale. Quasi 3mila, 2.953 nel dettaglio, le somministrazioni di vaccino nell'arco delle 24 ore.