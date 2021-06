Covid, il bollettino della Asl di oggi 22 giugno: quattro nuovi casi, zero morti e 254 guarigioni

Quattro nuovi casi Covid in provincia di Latina. E’ l’ultimo dato di aggiornamento dell’emergenza sanitaria fornito dalla Asl pontina nella giornata di oggi e riguarda le rilevazioni effettuate ieri, all’esito del risultato dei tamponi eseguiti. Quattro nuovi contagi, zero decessi e una persona ricoverata. Ben 254 è il numero delle persone guarite. Il dato definitivo delle dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri negli hub pontini è pari a 4.883. I nuovi casi Covid, uno in più rispetto al bollettino diffuso ieri dalla Asl, sono stati “assegnati” ai comuni di Cisterna di Latina, Latina, Sezze e Terracina. Nel pomeriggio di oggi lo screening degli indiani irregolari a Pontinia che, in caso di negatività, saranno sottoposti a vaccinazione con il farmaco Johnson&Johnson.

