Mentre i numeri giornalieri dei nuovi contagi Covid si riducono a qualche unità in provincia di Latina, la vaccinazione assume un ruolo protagonista in questa fase dell'emergenza sanitaria. Prevista per metà agosto l'immunizzazione del 65-70% della popolazione vaccinabile.

I CONTAGI

Quattro giorni consecutivi con zero decessi e curva in netto calo dei nuovi casi Covid. È la bella notizia emersa ieri dal consueto bollettino della Asl di Latina che ha segnalato soltanto tre nuovi contagi rilevati nella giornata di domenica, a fronte di 154 tamponi processati. Un caso a Cisterna, uno a Latina e uno a Ponza. Per l'isola una piccola brutta sorpresa dopo oltre un mese di zero nuovi contagi ottenuti anche grazie alla vaccinazione di massa. «Molto probabilmente il nuovo positivo al Covid è di persona che vive in continente ed ha la residenza a Ponza. È successo tantissime volte nel passato», ha commentato il sindaco Francesco Ferraiuolo.

LA VACCINAZIONE

L'ultimo dato contenuto nel bollettino di ieri è quello giornaliero delle dosi di vaccino anti-Covid somministrate domenica negli hub pontini, pari a 3.452. Ieri negli stessi centri vaccinali ne sono state inoculate, fino alle 19 circa, 4.849, mentre il dato complessivo dall'inizio della campagna vaccinale ha superato abbondantemente quota 340mila. Nello stesso orario sono risultate completamente immunizzate 113.173 persone. Qual è la prossima tappa del piano vaccinale pontino? «Quello di immunizzare entro metà agosto il 65-70% della popolazione», ha affermato Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl di Latina, precisando che sarà determinante anche l'apporto dei medici di famiglia. «Questa settimana ha detto - hanno a disposizione il Pfizer per prime e seconde dosi e il Moderna per i soli richiami. Disponibile anche l'Astrazeneca». Ma a proposito del vaccino anglo-svedese, qual è la situazione?«Con molta probabilità a breve, in assenza di prenotazioni da parte degli over 60, le agende saranno chiuse», ha risposto Bevilacqua. Questo comporterà un aggiornamento anche della rete vaccinale? «E' prevedibile» ha commentato, aggiungendo che, ad esempio, è al vaglio la chiusura del centro vaccinale Pfizer allestito presso il centro anziani Vittorio Veneto di Latina e di spostare le attività in programma presso l'hub del teatro San Francesco dove già si somministra il Pfizer per i richiami agli under 60 che hanno avuto come prime dosi l'Astrazeneca. In programma l'apertura di un centro vaccinale anche a Sabaudia, «ma non è stato ancora deciso ha affermato se sarà gestito dalla Asl o dall'Esercito».

LO SCREENING

Il servizio di Prevenzione della Asl di Latina ha organizzato per oggi un nuovo monitoraggio dedicato ai migranti irregolari, grazie alla collaborazione di Emergency. Rintracciati una quindicina di indiani che si sottoporranno prima al tampone rapido e poi, in caso di negatività, alla vaccinazione con il farmaco monodose Johnson e Johnson presso il poliambulatorio di Pontinia.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA