Coronavirus, continua l'escalation: oggi 27 positivi in provincia di Latina

Sono 27 i casi di contagio da Covid 19 in provincia di Latina. Ad anticiparlo è stato il direttore generale della Asl, Giorgio Casati, nel corso di una videoconferenza.

La maggior parte dei casi riguarda rientri dalla Tunisia, dalla Spagna e altri di link già noti. «La situazione è particolarmente difficile ad Aprilia e Cisterna in confronto alla popolazione - ha detto - anche a Latina ci sono dati preoccupanti, si tratta di situazioni distribuite sui territori e di focolai diffusi». Tra questi anche un matrimonio a Roma al quale hanno partecipato persone della provincia pontina.

Per quanto riguarda il caso dell'imprenditore di Formia «non si può dire concluso ma lo stiamo controllando, in via di soluzione anche quello di Roccagorga»

Vedi anche > Latina, il drive in si sposta, ma il caos resta anche in viale Le Corbusier

Il direttore generale ha annunciato anche tre nuove postazioni drive in ad Aprilia, Priverno e Formia-Gaeta che funzioneranno dalle 9 alle 14, mentre quello di Latina sempre dalle 9 alle 18 esclusa domenica. I nuovi drive in ad Aprilia e Priverno inizieranno a funzionare martedì prossimo, nel sud pontino qualche giorno dopo. Per consentire l'apertura saranno chiusi, nelle ore notturne, i Pat, punti di assistenza territoriale.

Ospedale, più posti Covid

Tamponi in tutte le scuole

Ultimo aggiornamento: 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore sanitario aziendale ha annunciato che al "Santa Maria Goretti" «ci sono già 17 posti letto in più di medicina covid, è pronto un secondo reparto per ulteriori 17 e stiamo riattivando 6 posti di terapia intensiva covid come richiesto dalla Regione Lazio, inoltre ci stiamo organizzando in maniera preventiva qualora situazione dovesse peggiorare»Da martedì parte, inoltre, il piano esecutivo per l'esecuzione dei tamponi rapidi in tutte le scuole. «Sarà una operazione lunga - ha detto Casati - parliamo di 80.000 ragazzi e non è semplice». Dopo una serie di incontri con il dipartimento di prevenzione si è deciso di individuare come responsabile della comunicazione con le scuole il medico Arcangelo Maietta