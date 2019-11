Cordoglio a Fondi per la scomparsa di Armando Quadrino: ad agosto avrebbe compiuto 107 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento alla veneranda età di 106 anni Armando Quadrino, centenario di Fondi e tra i più longevi d’Italia. Questa notte l'uomo si è alzato per andare in bagno, è caduto forse a causa di un malore e non si è più alzato. Tempestivo l’intervento anche di un’ambulanza ma non c’è stato nulla da fare.Armando Quadrino, che il 2 agosto 2020 avrebbe compiuto 107 anni, era molto conosciuto in città. Tutti ricordano come, nonostante l’età, almeno fino al 2017, l'anziano avesse continuato a vendemmiare di persona 10 quintali di uva l’anno, recandosi in campagna con la sua amata bicicletta. Quest’anno, era stato anche protagonista, assieme ad Elpidia Tammetta, classe 1912, e ad altri cittadini centenari di Fondi, della festa del nonno organizzata dalle scuole e dall'amministrazione.Tantissimi i fondani che, in queste ore, lo stanno ricordando con messaggi di profondo affetto ricordando aneddoti della sua lunghissima vita.