Controlli antidroga e arresti: il bilancio dell'attività dei carabinieri in provincia di Latina

Controlli antidroga e arresti, in provincia, da parte dei. A Sabaudia in particolare i militari della stazione locale hanno fermato un 33enne di nazionalità indiana, trovato in possesso di eroina. Laera nascosta in un pacchetto di sigarette che l’uomo teneva in tasca. All’interno c’erano 27 involucri di stupefacente per un peso complessivo di 11 grammi, insieme alla somma in contanti di 430 euro considerata provento dell’attività di spaccio. Da una successiva perquisizione domiciliare è stato trovato, dentro una valigia, un altro involucro della stessa sostanza. Nella stessa abitazione dell’uomo è stato identificato e poi arrestato un altro 33enne indiano, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale diper violazone degli obblighi di polizia giudiziaria. Un altro arresto per droga è scattato a Fondi, a carico di un 65enne del luogo sorpreso a cedere a un acquirente una dose di cocaina. L’arrestato è stato condotto nella propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Un arresto e una denuncia infine a Formia e a Gaeta. Nel primo caso è finito in carcere un uomo di 38 anni, già sottoposto ai domiciliari. La misura è stata sostituita con la custodia cautelare in carcere a causa della pericolosità del soggetto, ora rinchiuso nella casa circondariale di Cassino. A Gaeta i carabinieri hanno invece denunciato un uomo che aveva cercato di occupare la casa di un pensionato che era temporaneamente ricoverato in una struttura per persone con disabilità.