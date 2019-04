«Con la mia tecnica l'oro torna a brillare»: nuova raffica di truffe agli anziani di Fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si evolvono le modalità ma restano invariate le vittime, gli, sempre più spesso presi di mira per truffe, raggiri ei. L’ultima partita che ha visto contrapposti un pensionato malato di Alzheimer e un fantomatico lucidatore di gioielli, italiano e ben vestito, è stata disputata ae ha visto sconfitto, come purtroppo quasi sempre accade, il malcapitato anziano.Il primo approccio in strada dove ilha avvicinato il signore, probabilmente dopo averne studiatoe composizione familiare, preannunciandogli un intervento di, inutilizzato da tanti anni e per questo non più brillante.«Mi ha contattato tuo figlio – è stato, secondo la ricostruzione, il primo approccio del– mi ha detto che l’avrei trovata a questo indirizzo, già che ci siamo saliamo insieme così mi fa vedere i vari pezzi e vediamo se si può fare qualcosa».I due sono quindi saliti in casa dove hanno trovato la moglie del pensionato, madre del figlio con cui l’esperto lucidatore aveva detto di essersi accordato per effettuare il lavoro.«Deve essere vero oro – ha però avvertito l’uomo – altrimenti il sistema non funziona». Inutile dire come i due poveri anziani, toccati sull’autenticità di quanto messo da parte, si siano prodigati per garantire il valore di ogni singolo pezzo. Il truffatore ha quindi tirato fuori unodi ultima generazione e un panno per pulire l’oro in un breve lasso di tempo.«Inseriamo tutto qui dentro e non bisogna aprire prima delle 12» si è raccomandato l’esperto il quale, finito il suo lavoro, si è congedato.Inutile dire che, allo scoccare del mezzogiorno, i due anziani sono andati ad aprire i pacchettini ma all’interno non c’era più nulla. I due erano stati truffati e così, con lo stesso modus operandi nell'arco di pochi giorni, anche altre due coppie, tutti nella zona di Campo Boario a Fondi.