Commozione e strazio al funerale di Francesco Sagnelli: il ricordo degli amici che hanno indossato una maglietta per lui

di Giuseppe Baratta

La commozione si tagliava a fette per le vie di Sezze Scalo. Il pomeriggio del silenzio e del ricordo in occasione del funerale di Francesco Sagnelli, il giovane che ha perso la vita nel terribile incidente in motorino ha scosso la comunità di Sezze e anche di Latina, dove era molto conosciuto e apprezzato. Gli amici, per ricordarlo, hanno indossato una maglia che riprendeva il suo stile (Francesco era un grandissimo appassionato di moda): lungo la via principale di Sezze Scalo i negozianti hanno abbassato le saracinesche e gli impiegati di un supermercato sono usciti fuori in lacrime. Stesso discorso nella chiesa, stracolma, dove il papà ha ricordato il povero Francesco alzando una sua immagine davanti a tutti.



Il feretro è uscito dalla chiesa sulle note di Laura Pausini, la cantante preferita del povero Francesco che domani sarebbe dovuto essere al maxi-concerto al Circo Massimo di Roma. La notizia della tragedia aveva toccato anche la stessa cantante di Faenza che nei giorni scorsi l'ha ricordato con un pensiero e un cuore sotto un post di Francesco, poi in una sua storia su Instagram (social network sul quale il giovane di Sezze Scalo era popolarissimo) Laura Pausini ha pubblicato una foto di Francesco con gli occhiali da sole scatenando la commozione di tutti i suoi amici. Il sorriso e la capacità di farsi apprezzare resteranno nella mente e negli occhi di chi lo ha conosciuto.

Venerd├Č 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:25



