Fatale schianto, perde la vita Francesco Sagnelli

di Giuseppe Baratta

LATINA - Un sorriso contagioso spento per sempre. Non ce l'ha fatta Francesco Sagnelli, 34 anni, di Sezze, travolto nel tardo pomeriggio di ieri da un camion mentre in scooter tornava a casa dal lavoro. I medici hanno tentato invano di rianimarlo ma erano troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul suo profilo Facebook il cordoglio degli amici. Francesco, molto conosciuto anche a Latina, era un grande appassionato di moda e di spettacolo.

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA