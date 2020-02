Colpo alle poste di Largo Marconi ad Aprilia, rapinatore fugge in bici

Rapina alle poste in centro ad Aprilia: il colpo è avvenuto attorno alle 8.30 quando in fila c'erano già tanti cittadini. Ad agire un uomo incappucciato ed armato di pistola.



Dopo aver minacciato i dipendenti e arraffato il denaro, ancora da quantificare, il rapinatore è fuggito a quanto pare in sella ad una bici.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aprilia. La posta di Largo Marconi aveva appena riaperto dopo alcuni lavori di ristrutturazione. Solo l'altra notte dei banditi hanno assaltato il distributore Fiamma 2000 a Campoverde sulla Pontina, portando via 200 euro e dei gratta e vinci. © RIPRODUZIONE RISERVATA