Urta una donna in bici e scappa: sessantenne in ospedale, giovane ritrovato dalla polizia locale

Intorno alle 15:30 di oggi una donna di circa 60 anni in sella alla sua bicicletta è stata colpita da un’auto in piazza Moro, all’altezza dell’incrocio con via degli Aurunci, a Latina. La sessantenne, rovinata a terra, è stata soccorsa dai paramedici del 118 e trasferita in ambulanza in codice giallo all’ospedale Santa Maria Goretti.

Il giovane alla guida dell’auto, invece, a seguito dell’impatto, dopo esser sceso in un primo momento dal veicolo, è poi risalito a bordo senza fermarsi a prestarle soccorso. Immediato l’intervento sul posto degli agenti di polizia locale, i quali hanno raccolto le testimonianze di diversi testimoni che hanno permesso ad una seconda pattuglia, nel giro di pochi minuti, di individuare l’auto che ha colpito la donna.

Il ragazzo alla guida rischia adesso una denuncia per omissione di soccorso.