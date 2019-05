Patologie del collo: ottavo corso al via a Sabaudia

È in programma domani a Sabaudia, presso il centro congressi dell’hotel “Le Dune”, l’ottavo corso pontino sulle patologie del collo. I responsabili scientifici dell’iniziativa sono Roberto Cesareo e Roberto Cianni. Cinque le sessioni con altrettanti argomenti: l’inquadramento clinico e il trattamento farmacologico dell’ipotiroidismo, l’approccio diagnostico-terapeutico al gozzo nodulare, le dislipidemie e il rischio vascolare, le paratiroidi e infine l’obesità e la chirurgia bariatrica. In quest'ultima sessione si parlerà di diete chetogeniche, che negli ultimi anni stanno trovando applicazione in diverse patologie, in particolare neurologiche, il titolo del lavoro - presentato dal dottor Gianluigi Gaspa - è “Le diete chetogeniche: quando e a chi?”. I lavori inizieranno alle 9,30 con la registrazione dei partecipanti, per terminare alle 19. © RIPRODUZIONE RISERVATA