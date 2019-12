Cinque chili di marijuana sull'auto: tre giovani arrestati ad Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano sull'automobile cinque chilogrammi di marijuana e sono stati arrestati durante un servizio di controllo dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. I tre, due uomini già noti alle forze di polizia e una donna, sono stati arrestati con l'accusa di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno notato l'auto alle 5 del mattino, si sono insospettiti per la velocità e hanno intimato l'alt. I ragazzi si sono innervositi e poco dopo si è capito il motivo. Sul veicolo, infatti, erano nascosti in una borsa all'interno del bagagliaio 5 chilogrammi di marijuana. Non solo, i giovani avevano con sé 3.570 euro in contanti, frutto forse di una precedente consegna di stupefacente. La droga, il denaro ma anche l'auto e i telefoni cellulari sono stati sottoposti a sequestro. Per la ragazza, una ventenne incensurata, si sono aperte le porte della casa circondariale di Roma Rebibbia. Per i due, 27 anni e 28 anni, quelle di Latina. I tre arrestati sono tutti residenti a Roma. I militari proseguiranno gli accertamenti per verificare provenienza e destinazione dello stupefacente.