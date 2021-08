Cinema, torna il tradizionale appuntamento con "Inventa un film" a Lenola

Domenica 1 Agosto 2021, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 17:53

Si svolgerà dal 4 all’ 8 agosto 2021 all'Anfiteatro comunale Marino De Filippis e al Cinema Lilla di Lenola la ventitreesima edizione del festival internazionale Inventa un Film, organizzata dall'Associazione culturale Cinema e società di Lenola, presieduta da Ermete Labbadia, con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Lenola, del Siproimi e della piattaforma Tixter .

Per il tradizionale concorso cortometraggi autori italiani verranno premiati il primo classificato, il secondo classificato, il terzo classificato, il miglior regista, la migliore sceneggiatura, il miglior interprete e la migliore interprete, il miglior montaggio, la migliore colonna sonora originale, la migliore fotografia, il miglior costumista, la migliore scenografia. Verranno inoltre conferiti il “Premio Messaggio Importante”, il premio “Anteprima”, il premio della Giuria Popolare e il Premio della Giuria Giovani.



Per la sezione autori italiani verrà assegnato per il quarto anno consecutivo il Premio Migrantes Siproimi Sai Comune di Lenola, assegnato dai beneficiari Siproimi Sai, e per la terza volta il premio CineMigrare , assegnato dall’organizzazione del medesimo festival.

Per la sezione animazione e la sezione videoclip verranno premiati i primi tre classificati.

Verranno inoltre premiati il primo classificato della sezione Minidoc e i primi tre classificati della sezione a tema “Inventa un Film dalla Quarantena”.

«Inventa un Film è stato il primo festival italiano in ordine cronologico ad aver lanciato una sezione competitiva su questo tema nel marzo 2020» - ricorda Labbadia.

Per la sezione Lungometraggi Oro invisibile verranno premiati, nella serata dedicata di sabato 7 agosto, il primo classificato, il miglior regista, la migliore sceneggiatura, il miglior interprete e la migliore interprete, il miglior documentario, il miglior montaggio, la migliore colonna sonora originale, la migliore fotografia. Verranno inoltre conferiti il “Premio Messaggio Importante”e il premio del Pubblico.



Si svolgeranno durante la ventitreesima edizione del festival Inventa un Film anche le premiazioni del terzo concorso letterario Tre Colori che ha visto arrivare alla segreteria del festival più di 2000 opere.

Prevista anche la quinta edizione della Giornata del Libro, che si svolgerà domenica 8 agosto nella pineta Mondragon di Lenola e che sarà dedicata ad alcuni dei lavori selezionati della sezione Bianco Avorio – i 200 libri più belli d’Italia.