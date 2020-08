"Inventa un film", conclusa la ventiduesima edizione: tutti i premiati

Si è conclusa la ventiduesima edizione del festival internazionale Inventa un Film, organizzata dall’Associazione culturale Cinema e Società di Lenola, presieduta da Ermete Labbadia, con il sostegno della Regione Lazio, dell’Amministrazione Comunale di Lenola, del Siproimi del Comune di Lenola e della piattaforma Tixter.



La sezione cortometraggi "Autori italiani" ha visto il primo premio a “Inverno” di Giulio Mastromauro. Il secondo a “Settembre” di Giulia Steigerwalt, il terzo a “Pupone” di Alessandro Guida. La migliore regia è andata a Veronica Spedicati per “Il nostro tempo”, miglior sceneggiatura per Gianluca Santoni e Michela Straniero per "Indimenticabile" di Gianluca Santoni e a “Settembre” di Giulia Steigerwalt. Il miglior attore è risultato Teodosio Barresi per "Stardust" di Antonio Andrisani, migliore attrice Margherita Rebeggiani per "Settembre" di Giulia Steigerwalt, la miglior fotografia a Francesco Di Pierro per "Baradar" di Beppe Tufarulo, la miglior colonna sonora per Giuseppe Tranquillino Minerva con "Pizza boy" di Gianluca Zonta, il miglior montaggio a Laura Leitermann per "Il ricordo di domani" di Davide Petrosino, la miglior scenografia a Marta Morandini per "Inverno" di Giulio Mastromauro, il miglior costumista Andrea Sorrentino per "Happy Birthday" di Lorenzo Giovenga, il premio Messaggio importante a "Lella" di Michele Capuano, il premio Minidoc a " ®ecology "di Simone Ignagni ed Emilia Cedrone, quello Migrantes Siproimi Comune di Lenola ad “Apollo 18” di Marco Renda, il premio Cinemigrare a “Burner of ships” di Leonardo Campaner, quello giuria popolare a “Pupone” di Alessandro Guida, quello giuria giovani a“Pizza boy” di Gianluca Zonta, mentre le menzioni speciali sono andate a "Il ricordo di domani" di Davide Petrosino e "La triste vita del mago" di Francesco D’Antonio



Per la sezione Animazione il Primo premio: O28 - Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran; il secondo premio: EL NIÑO Y LA MONTAÑA – Santiago Aguilera e Gabriel Monreal e il terzo Lost & Found – Andrew Goldsmith, Bradley Slabe



Per i videoclip Primo Premio: Without warning - Riccardo Cavani, Blatoidea

Secondo a Senso d'orientamento - Nicola D'Amore, Marco Urbinelli, Occhiopigro, Charlie Fuzz

e terzo a: Silenzio al silenzio - Daniele Gangemi, Mario Venuti



Nella sezione Anteprima Inventa un film dalla quarantena Primo Premio: Ecovid - Alessia Fischetti, Sofia Borrelli, Virginia Bianca Stella, Carlotta Barba

Secondo premio (Premio Stellina); Storie di quarantena – Giuseppe Casciano

Terzo premio: Reale – Matteo Mignani



Per i “Sei premi in cerca d’autore” Categoria TV (Autore - trasmissione televisiva dell’anno): Pietro Orlandi – Scomparsi. Premio Cinema è donna ad Angela Curri, Liliana Fiorelli e Katia Greco

