Nonostante le limitazioni legate al Covid sono numerose le iniziative estive in diverse località della provincia. A Sabaudia prosegue Sabaudia Studios, una kermesse cinematografica con otto film, tra cui gli omaggi a Federico Fellini e Alberto Sordi, che verranno proiettati nell'arena allestita in Piazza del Comune, una location scelta per poter rispettare tutte le misure di sicurezza. Ogni sera, prima della proiezione, ci saranno incontri e interviste.Stasera in programma la proiezione di La mia banda suon il Pop, di Fausto Brizzi; domani Brave Ragazze di Michele Andreozzi; l'11 agosto 7 ore per farti innamorare di Gianpaolo Morelli; il 12 DNA Decisamente non adatto di Lillo & Greg; il 13 si chiude con Permette? Alberto Sordi di Luca Manfredi. Oggi, sin dalla mattina, sempre a Sabaudia ma in piazza Santa Barbara è previsto il Brigantino, mercatino dell'antiquariato, modernariato e artigianato.Musica dalle 18 al lido di Latina con un aperitivo cena con concerto con gli W.H.B. (Paolo Calisi, Andrea Montecalvo, Maurio Crescenzo e Mauro Milletta) al Bbeq.Sempre nel capoluogo, nel chiosco BarBapapà in via Aprilia (Parco San Marco) si terrà Napulitanata, concerto di musica classica napoletana, con Floriana Pinto e Mimmo Di Francesco. Alle 21 nel giardino del palazzo comunale concerto di Katia Rizzo & Retro Band con Sixties Hop e grandi classici come Ciao amore ciao, Tintarella di Luna, Ma che freddo fa, Tuca Tuca , Una zebra a pois.