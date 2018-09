Cause contro la Asl, avvocato accusato di truffa nei confronti degli infermieri assistiti

di Giovanni Del Giaccio

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Messaggero digital

Chiusa l’inchiesta della Procura di Latina su un avvocato che ha patrocinato delle cause di lavoro contro la Asl, in alcuni casi non si sarebbe presentato alle udienze, in altri avrebbe chiesto parcelle anche senza avere ricevuto il mandato dagli assistiti i quali lo avevano fornito, invece, per una sola vertenza contro l’azienda.In altri ancora, avrebbe preteso pagamenti in nero. A denunciarlo alcuni infermieri del “Dono Svizzero” di Formia, con i successivi accertamenti della Guardia di Finanza che hanno portato all’apertura di un fascicolo per truffa.