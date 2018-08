Caporalato, polizia arresta un altro imprenditore agricolo

Nuovo arresto per caporalato dopo quello dei giorni scorsi a Terracina da parte della Polizia di Stato - Questura di LatinaE' stato colto in flagranza di reato un imprenditore agricolo, di origine indiana, responsabile di sfruttamento del lavoro avendo impiegato manodopera in condizioni degradanti e in stato di bisogno.I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le 11 presso la Questura di Latina