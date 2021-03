Pareggiano le squadre pontine di calcio impegnate nel campionato di serie D. Il Formia, nel girone G, va sotto al 22' contro il Sassari Latte dolce e pareggia al 33' con il capocannoniere Gomez. Ancora un'espulsione per l'Insieme che rimane in 10 dal 66’ per il doppio giallo al centrocampista Fatati.

Finisce 0 a 0, invece, la gara dell'Aprilia contro la Matese nel girone F.

Ultimo aggiornamento: 16:34

