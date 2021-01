Calcio, serie D: Formia vince in trasferta, ancora un pari per l'Aprilia

Vittoria in trasferta per l'Insieme Formia che sbanca il campo dell'Arzachena (2-0) con le reti di Gomez su rigore nei minuti di recupero del primo tempo e Tounkara al 21' della riprese. Con i tre punti conquistati in Sardegna i biancazzurri lasciano la zona pericolosa della classifica del girone G di Serie D, dove erano precipitati dopo due ko consecutivi.

Terzo risultato utile ma ancora un pari per l'Aprilia, invece (Girone F) che esce con il risultato di 1 a 1 dal terreno di gioco del Pineto. "Rondinelle" in vantaggio all'8' con Olivera, ma i padroni di casa conquistano il pari al 23' della ripresa.

Ultimo aggiornamento: 17:19

