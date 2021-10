Calcio, serie C: Latina ko anche a Potenza. Terza sconfitta consecutiva e ultimo posto in classifica

Domenica 24 Ottobre 2021, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 16:23

Il Latina calcio prosegue nel periodo nero, incassando a Potenza la terza sconfitta consecutiva nel girone C del campionato di serie C e precipitando in classifica all'ultimo posto. Sotto di un gol dopo 3' minuti dall'avvio della ripresa, Jefferson (entrato al 56' al posto di Carletti) ha segnato la rete dell'1 a 1 al 73' ma a cinque minuti dal termine i padroni di casa sono andati di nuovo a segno, fissando il risultato sul definitivo 2-1

IL TABELLINO

Potenza Calcio (3-5-2): Greco, Cargnelutti, Gigli, Piana, Coccia, Sepe, Zampa (34’ st Zagaria), Zenuni, Costa Ferreira (27’ pt Bruzzo), Salvemini, Volpe (25’ Guaita). A disposizione: Petriccione, Vecchi, Orazzo, Baclet, Maestrelli, Sessa, Banegas. Allenatore: Trocini.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Cardinali, Giorgini (25’ st Rossi), Amadio, Carletti (11’ st Andrade Siquiera), Rosseti (43’ st Zini), De Santis, Barberini, Tessiore, Mascia (11’ st Teraschi), Esposito, Atiagli. A disposizione: Alonzi, Spinozzi, Di Livio, Sane, Marcucci, Teraschi, Celli, Nicolao, Ercolano. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Ermano Feliciani di Teramo.

Assistenti: Mattia Politi di Lecce e Marco Belsanti di Bari.

Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri.

Marcatori: 3’ st Zampa (P), 27’st Andrade Siqueira (L), 39’ st Sepe (P)

Ammoniti: 38’ pt Carletti (L), 40’ pt Zampa (P), 12 st Rosseti (L), 20 st Andrade Siqueira (L), 36’ st Tessiore (L), 47’ st Barberini (L)

Recuperi: 2’ pt; 4’ st.

Angoli: Potenza Calcio 4 Latina Calcio 1932 1.

Note: Spettatori 1450.