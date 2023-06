Cade dal balcone, grave un ragazzo di 20 anni

Momenti drammatici ieri nel tardo pomeriggio ad Aprilia. Erano da poco passate le 19 quando un giovane 20enne, residente in un'abitazione di via Volturno è caduto dal balcone dell'appartamento dove vive, situato al terzo piano. Il ragazzo è precipitato da un'altezza di circa 15 metri finendo violentemente sull'asfalto. Un volo tremendo, terribile.

Poco dopo è stata inoltrata una richiesta di soccorso al 118. Gli operatori sanitari sono intervenuti presso la palazzina, situata nel cuore di Aprilia, tra via Volturno e via Di Vittorio, e hanno prestato le prime cure al giovane a bordo dell'ambulanza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Per questo è stato richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza giunta da Latina pochi minuti dopo. Una volta stabilizzato dai medici del 118, il 20enne è stato quindi caricato sull'elicottero e trasferito d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma dove è stato ricoverato in gravi condizioni. In via Volturno sono poi sopraggiunti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e una pattuglia della polizia locale di viale Europa. I militari dell'Arma hanno proceduto ai rilievi di rito. Da chiarire la dinamica dell'episodio e l'eventuale volontarietà del gesto.