Big Soul Mama dal vivo al Latina Jazz Contest

Big Soul Mama dal vivo al "XXI Latina Jazz Contest". Venerdì 13 dicembre, alle ore 21,15 a Latina, presso l'Auditorium del Circolo Cittadino, in scena una realtà straordinaria del territorio.Il direttore artistico della rassegna, Elio Tatti, non ha avuto esitazioni nell’inserire qualcosa di diverso nella stagione jazz, nella convinzione che le eccellenze pontine vadano sempre e comunque ascoltate.Il coro diretto da Roberto Del Monte, in attività dalla metà degli anni 90, ha avuto opportunità di crescita, possibilità di confronto, la volontà e la fortuna di affermarsi, da prima, a livello nazionale per poi varcare i confini. Tutto questo grazie anche a collaborazioni eccellenti, come quella con Joy Malcom (vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby), che ha dato al coro pontino la spinta emotiva, la conoscenza e il contatto con le ragioni e la realtà della musica nera, del gospel in particolare. Poi Tiziano Ferro, i cui primi passi in ambito musicale sono stati mossi proprio all’interno dei Big Soul Mama, ed è stato Tiziano Ferro a coinvolgere il coro nel suo primo lavoro discografico, Rosso Relativo, nella canzone Soul dier, e nel tour che ne è seguito. Esperienze forti, formative, con decine di serate in giro per l’Italia, a vantaggio di un’esperienza sempre più ricca. Attualmente sono testimonial della campagna di sensibilizzazione nazionale #FIGHTIPF, contro l'Ipertrofia Polmonare Idiopatica.