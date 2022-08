Bastonate nella zona dei pub a Latina, caccia ai due aggressori

Indagini complicate per l'aggressione dell'altra sera nella zona della movida a Latina. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei locali e di altre attività nella zona, ma al momento non è stato possibile acquisire elementi decisivi per dare un volto e un nome alle persone che hanno aggredito il ragazzo.

LA SEQUENZA

Con il passare delle ore però è stato possibile ricostruire cosa è accaduto in via Cesare Battisti. Un ragazzo che non è di Latina ma vive in un centro non lontano dal capoluogo stava trascorrendo la serata con alcuni amici a un tavolino di un bar quando senza un apparente motivo è stato raggiunto da due persone e colpito con una bastonata alle gambe senza un apparente motivo. Non una parola, né una minaccia, semplicemente l'aggressione a freddo. Poi i due si sono girati e sono spariti tra la folla rimasta attonita per l'accaduto.

Il giovane è stato soccorso. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucelo radiomobile e i sanitari del 118. Per fortuna per il ragazzo una prognosi di soli otto giorni per il trauma alla gamba, ma tanto spavento. Il giovane ha detto ai carabinieri di non avere idea di chi potessero essere gli aggressori né tantomeno sa dire cosa li abbia spinti a bastonarlo.

LE INDAGINI

Il fatto che il ragazzo non sia un frequentatore abituale della zona della movida del capoluogo complica ulteriormente le indagini. Una delle ipotesi inquietanti è che sia stato colpito a caso, forse per una bravata o per una challenge. Ma i militari non possono escludere che vi sia invece un movente preciso e che magari il ragazzo per paura di ritorsioni non abbia detto tutto quello che sa.

Le indagini comunque proseguono e i carabinieri sperano che dalle telecamere della videosorveglianza possa alla fine saltar fuori un frame che renda più semplice rivolvere il giallo.