"Basta salari da fame", presentazione a Latina del libro di Marta Fana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma mercoledì 20 gennaio dalle 18:30 presso il Circolo Arci Sottoscala9 di Latina la presentazione del libro "Basta salari da fame" di Marta Fana membro della redazione di Jacobin Italia, già autrice, per Laterza, di “Non è lavoro, è sfruttamento”.«Oggi in Italia si guadagna meno di trent’anni fa, a parità di professione, di livello di istruzione, di carriera. Vale per tutti, tranne per quella minoranza che sta in alto. Questo dovrebbe essere il problema» - è il passaggio del testo scelto dagli organizzatori per presentare l'appuntamento. Così Leonardo, Valeria, Francesco, Chiara, Stefano e Filippo, un gruppo di ragazzi proveniente da diverse realtà di impegno, sia associative che politiche, hanno deciso di organizzare l'evento con la presenza dell’autrice e con l’aiuto di Massimo Bortoletto che modererà l’incontro, dialogando con l’autrice.«Proveniamo da mondi diversi, ma abbiamo trovato tutti la necessità di incontrarci, facendo rete, per condividere i nostri interessi e le nostre esperienze. Partendo dai temi e dalle questioni che riteniamo fondamentali affrontare: il lavoro, appunto, è la prima di queste. La volontà è anche quella di riportare con sguardo critico e attento la questione del lavoro nel dibattito cittadino» - dicono gli organizzatori.