Aziende nel mirino dei ladri: magazzini svuotati nella notte

Furti ai danni delle aziende nella zona industriale di Cisterna. I ladri si sono introdotti all'interno di alcuni magazzini portando via materiali ed arnesi, sul caso indagano i poliziotti di via Benedetto Croce. Si tratta di due episodi accaduti nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Ad agire - secondo una prima ricostruzione - sembra sia stata una banda composta da cinque persone, in quattro si sarebbero introdotti all'interno di diversi magazzini, mentre un complice rimaneva appostato all'esterno per controllare l'arrivo delle forze dell'ordine. Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna dopo la denuncia del titolare di un'azienda in cui sono stati portati via materiali per la produzione di accessori metallici.

In concomitanza con quanto accaduto la stessa notte, nella campagna della zona periferica di Borgo Flora, è stata abbandonata una Bmw di colore scuro, con la targa posteriore scritta con un pennarello su un cartoncino. Un episodio che fa pensare al cambio di vettura utilizzata per la fuga dopo aver messo a segno il colpo. Ancora una volta le aziende della zona industriale di Cisterna vengono prese di mira dai ladri, un fatto che sta a testimoniare l'isolamento dal resto del territorio per la facilità con cui avvengono i furti. «Siamo indietro con i servizi racconta un imprenditore la presenza delle forze dell'ordine è costante però servirebbero ulteriore supporto per tutela chi investe nella zona industriale di Cisterna». Per raggiungere l'area sono presenti tre ingressi tra l'Appia, via Artemide e la provinciale per Latina. «Cisterna ha un sistema di videosorveglianza all'avanguardia e monitorare gli ingressi alla zona industriale potrebbe essere un motivo per scoraggiare questi balordi».

