Atteso il Festival dello Street Food ad Aprilia: un'arena di prodotti prelibati

di Raffaella Patricelli

Cresce l’attesa ad Aprilia per il Festival dello Street Food. Gli organizzatori hanno già divulgato - in anteprima - il Menù della manifestazione che si terrà il 14, 15 e 16 settembre presso il parco comunale Falcone e Borsellino di via dei Mille.



Menù: Panino con scottona sfilacciata, cucina siciliana e paella valenciana. Peperone krusco e salciccia lucana. Cucina vietnamita, pugliese e pucce pontine. Arrosticini, carciofi alla giudia, cuoppo di pesce fritto e porchetta. Panuozzo cotto a legna, spiedini di pesce, olive ascolane, hamburger black angus e pizza fritta napoletana. Tielle di Gaeta, patate fresche fritte, salsicce e broccoletti, pizza cotta a legna, fritti misti e supplì vari gusti. Primi piatti della cucina romana, pulled porke pastrami, pistacchio di bronte. Dessert: cannoli siciliani, cremini ascolani, bombe ciambelle e sfogliatelle. Seadas originali sarde e ravioli di ricotta. Bevande: birra cruda artigianale, sangria, soft drink, romanella e acqua. Inoltre ogni giorno il Menù verrà arricchito con piatti a sorpresa. Il menù, curato dalla Ttsfood, verrà preparato da 25 street chef "On The Road" appositamente selezionati per la tappa pontina.



Dopo l'entusiasmante tour in giro per l'Italia Il Circus targato Typical Truck Street Food torna finalmente ad Aprilia per la terza edizione. Un festival, anche quest'anno certificato dal patrocinio del Comune, ricco di nuove attrazioni e gustose novità gastronomiche. Il 14/15/16 settembre 2018 Aprilia diventerà la capitale del cibo e del divertimento da strada. Il Parco Comunale "Falcone e Borsellino" di via dei Mille verrà trasformato in un villaggio dedicato allo street-food di eccellenza e all'artigianato creativo.



Il Festival sarà arricchito dagli artisti del Circus Village con tanti divertenti spettacoli e suggestive performance: magia e bolle di sapone, ali fatate, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampoleria, danze tribal... e all’imbrunire il magico Fire Show.

Il Festival offrirà, inoltre, da una “Relax Green”, un salotto di 50 amache per momenti di rilassante convivialità tra gli alberi.

Eventi speciali venerdì 14 e sabato 15: venerdì concerto degli Original Pulp Project mentre sabato saliranno sul palco i The Bakers. Dj-set tutte le sere.



L'ingresso è gratuito. Questi gli orari di apertura:

Venerdì 14 settembre dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 15 settembre dalle 11:00 alle 24:00

Domenica 16 settembre dalle 11:00 alle 24:00

Mercoled├Č 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38



