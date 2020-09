Atletico Pontinia in festa: ufficiale il ripescaggio in Promozione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - A pochi giorni dall'inizio della stagione, arriva una gradita sorpresa per l'Atletico Pontinia. Il club del presidente Alberto Roscioli è stato, infatti, ripescato in Promozione. Per la prima volta nella storia i biancorossi parteciperanno al campionato regionale, un premio al grande lavoro svolto negli ultimi anni da una società decisamente ambiziosa. L'obiettivo, fino a qualche ora fa, era la vittoria nel torneo di Prima categoria, oggi però tutto è cambiato: "Questa notizia ci riempie di orgoglio, sarà un'emozione per noi prendere parte ad un campionato che si preannuncia avvincente. Si è realizzato un sogno, siamo determinati a difendere la categoria, abbiamo tutto per dimostrare di essere all'altezza della Promozione. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione con il gruppo allenato da Clemente Palmieri e dare soddisfazioni alla nostra città".Decisiva, in chiave ripescaggio, la decisione della Vigor Acquapendente di cessare la propria attività sportiva. Il CR Lazio ha così provveduto a inserire l'Atletico Pontinia nell'organico di Promozione.