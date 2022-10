Martedì 4 Ottobre 2022, 12:34

La Asl di Latina correi ai ripari, con l'indizione di tre concorsi pubblici per titoli ed esami, per superare la cronica carenza di personale medico, aggravata dalle necessità insorte con la pandemia Covid. Prevista l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 47 medici da assegnare alle strutture dell'azienda sanitaria pontina.

I concorsi sono per posti di dirigente medico, 19 nella disciplina Anestesia e Rianimazione, 23 nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza, e 5 nella disciplina Malattie metaboliche e Diabetologia. L'iniziativa, che porta la firma del direttore generale della Asl Silvia Cavalli su tre distinte deliberazioni, è conforme al Piano di fabbisogno triennale 2021-2023 inoltrato alla Regione lo scorso dicembre.

I CONCORSI

«Si tratta di tre concorsi molto importanti per la nostra provincia - ha dichiarato la manager Silvia Cavalli - Speriamo di ricevere un congruo numero di domande così da poter rafforzare i quattro pronto soccorso, le unità operative di anestesia e rianimazione nonché l'offerta diabetologica sul territorio. Come emerge dagli atti, dobbiamo colmare un fabbisogno significativo».

L'indizione delle tre procedure, finalizzate ad assunzioni in pianta stabile, è motivata anche dal fatto che la Asl, a fronte della carenza di medici, ha riscontrato difficoltà nel reperire personale attraverso l'utilizzazione delle graduatorie di concorsi ed avvisi pubblici di altre aziende del sistema sanitario regionale. Inoltre, come relazionato dal direttore facente funzioni della Uoc Reclutamento, il dottor Paolo Margheron, l'Asl di Latina ha indetto quattro procedure di manifestazione d'interesse per le esigenze di Pronto Soccorso, mediante le quali non è stato possibile reclutare unità di personale medico della disciplina Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza. La carenza dei medici nelle tre diverse discipline può avere significative ricadute si legge nelle delibere - sull'espletamento delle attività ordinarie presso le strutture aziendali interessate, mettendo a rischio la possibilità di garantire la continuità assistenziale ed il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. E per tutte queste ragioni l'indizione dei concorsi ha rivestito un carattere d'urgenza. Va aggiunto, tuttavia, che l'azienda sanitaria, come riportato nei tre distinti atti, si è riserva la facoltà di revocare/annullare, in caso di motivate esigenze, le procedure ad evidenza pubblica prima dell'effettiva immissione in servizio dei candidati prescelti e salvo diverse determinazioni che la Regione Lazio vorrà adottare nel merito.

I BANDI

La Asl di Latina, ieri mattina, ha pubblicato i bandi relativi ai tre concorsi dove vengono indicati i requisiti richiesti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. C'è tempo fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale Concorsi. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, allegando tutti i documenti richiesti e la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non rimborsabile, pari ad un importo di 10 euro.

La notizia dei tre nuovi concorsi segue di pochi giorni lo sblocco di altre tre procedure rimaste in stand-by, da fine 2021, per l'annullamento - motivato da vizi ritenuti insuperabili - dei lavori delle commissioni esaminatrici. La Asl pontina ha infatti nominato nuove commissioni per la selezione di personale medico da mettere in servizio presso le proprie strutture e presso quelle di altre aziende sanitarie del Lazio. I concorsi bloccati per irregolarità, con annullamento degli esami svolti, riguardavano 25 posti di dirigente medico nella disciplina di Cardiologia, 14 posti per il servizio di Emodinamica e 2 posti di dirigente medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria. Ora con le nuove commissioni i candidati, a cui è stata riconosciuta la validità della precedente domanda di partecipazione, potranno ripetere le prove. A giorni l'avvio degli esami bis per i primi 25 posti da cardiologo.