Asl di Aprilia di nuovo nel mirino dei ladri: rubata la cassaforte del Cup

Di nuovo ladri in azione alla Asl di via Giustiniano ad Aprilia. Nel fine settimana i soliti ignoti sono tornati a colpire portando via, per l'ennesima volta, la cassaforte del Cup. All'interno c'erano circa 3 mila euro. La scoperta è stata fatta questa mattina quando i dipendenti sono tornati al lavoro. Da un primo controllo - eseguito dalle forze dell'ordine - non ci sarebbero segni di scasso. I ladri potrebbero essere entrati - come già fatto in passato - dalla porta nel retro riuscendo a non far scattare l'allarme. L'ultimo furto risale al 15 novembre scorso, anche in quell'occasione sparì la cassaforte. All'interno c'erano 10 mila euro. Ad ottobre vennero presi di mira i distributori automatici. I furti nell'ultimo anno sono diventati sempre più frequenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA