XXXI edizione del Porticato Gaetano: collettiva con 109 artisti da tutta Italia

Sarà inaugurata sabato la XXXI Edizione del Porticato Gaetano. La rassegna, nata nel 1958, presenta quest’anno una collettiva con 109 artisti partecipanti di cui 106 provenienti dalle varie regioni italiane e tre dall’estero che si sono cimentati sul tema: storie pubbliche, storie private, microstorie, ciascuno secondo la propria modalità espressiva.L'appuntamento è per sabato 16 novembre alle 11 presso la Pinacoteca Comunale, in Via De Lieto 2 a Gaeta, all'inaugurazione parteciperanno le autorità e il professor Marcello Carlino, presidente della giuria.Sempre più consistente nella rassegna la presenza femminile, buona la tenuta delle “tradizionali” pittura e scultura mentre avanzano la fotografia e le installazioni con materiali misti.Ancora una volta hanno partecipato al Porticato Gaetano le due più importanti scuole della città: Nautico e Liceo con dei video, segno di un rinnovato interesse dei giovani verso l’Arte e la creatività.