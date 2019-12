Brutto stop casalingo per il Racing Aprilia, battuto al Quinto Ricci dal Citta di Anagni con un perentorio 3-1. Di Daniele Crescenzo l'unica rete dei pontini, mentre per i ciociari a segno Flamini, Cardinali e Savo. In classifica il racing resta fermo al sesto posto a 21 punti a cinque lunghezze dalla zona play off. Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA