Aprilia, periferia in protesta contro la discarica di via Savuto

Manifestazione contro la discarica di La Gogna questa mattina in periferia: in tanti - rispettando le misure anti Covid - hanno detto “no” ancora una volta al progetto della Paguro che ora è al vaglio della Conferenza dei Servizi in Regione per ottenere l’autorizzazione. I residenti e le istituzioni si sono riunite in piazza Benedetto Lanza.

“Ci siamo riuniti per protestare e manifestare il dissenso della cittadinanza al progetto di discarica, - spiegano Anselmo Ricci e Silvano De Paolis - e per dire si ad una bonifica pubblica e alla rinaturalizzazione del territorio. Ad Aprilia c’è una raccolta differenziata al 75% , l’impegno dei cittadini è visibile. Basta impianti non sostenibili dalle comunità”.

