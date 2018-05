Ceduto l'Aprilia calcio, passa di mano il 90% delle quote societarie

di Dario Battisti

Dopo mesi di voci la cessione dell'Aprilia calcio è cosa fatta. Il presidente Ivano Tassinari, infatti, resta proprietario del solo 10% della compagine che milita in serie D. Il restante 90% è stato rilevato dalla Mediterranea servizi srl di Marco Capparella. Insistenti le voci che dietro questa operazione ci sia Antonio Pezone, presidente del Racing Fondi - la squadra che si sta giocando la permanenza in serie C nei play out contro la Paganese - ma al momento non vi sono conferme su questa ipotesi.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:39



