Aprilia, cade dal lucernario di una palazzina abbandonata: ferito gravemente

Un uomo è caduto, la scorsa notte, poco dopo mezzanotte, dal lucernario di una palazzina abbandonata in Via Tiberio ad Aprilia. Si tratta di uno straniero che viveva nello stabile, adibito a rifugio di fortuna, ora segnalato al Comune per la messa in sicurezza.

Un volo di circa 5 metri che ha provocato all'uomo, circa 60 anni, fratture ad una spalla, una gamba e al bacino. A dare l'allarme gli altre tre senzatetto che erano con lui.

La vittima è stata soccorsa da 118 e vigili del fuoco di Aprilia, che si sono calati dall'alto e lo hanno riportato in superficie per permettere il trasporto all'ospedale Goretti, in codice rosso, dove ora si trova ricoverato.

