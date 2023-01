Vola giù da un ponticello per evitare un'auto su Strada Lentisco, 84enne illeso

Questa mattina, intorno alle ore 10, un'ottantaquattrenne a bordo di una Volkswagen, per evitare un'auto che veniva in direzione opposta, è volato giù da un ponticello situato su Strada Lentisco, traversa di via del Lido, a Latina, finendo nel fosso sottostante.

Dopo l'impatto sono immediatamente scoppiati gli airbag ma l'uomo, miracolosamente, è rimasto illeso, e sul posto non si è reso necessario neanche l'intervento di un'ambulanza. L'ottantaquattrenne, infatti, è uscito da solo dal finestrino del passeggero della vettura incidentata, chiamando immediatamente i suo familiari, arrivati sul posto per soccorrerlo.

L'uomo è stato portato presso l'Icot di Latina per verificare eventuali traumi – lamentava un leggero dolore al braccio causato dall'impatto e dall'esplosione degli airbag – ma non ha riportato alcuna ferita grave, nonostante la dinamica del sinistro.