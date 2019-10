Alloggi Ater a Penitro, iniziati i lavori di manutenzione degli edifici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nel complesso Ater del Lotto 11 di Penitro, a Formia. L'investimento è di 413.000 euro. La parte più rilevante del progetto di manutenzione riguarda la protezione dell’involucro edilizio.E’ prevista la realizzazione di un cornicione di protezione delle facciate dal sole e dall’acqua piovana, un altro importante intervento riguarda l’attacco "a terra" degli edifici, mentre sono previste anche delle opere di rifacimento di tratti di rete fognaria malfunzionante, l’automatizzazione dei cancelli carrabili e la realizzazione dell’impianto citofonico dall’esterno del complesso.«Le opere sono la risposta alle varie segnalazioni degli inquilini residenti, oltre alla soluzione di alcuni problemi legati in parte alle caratteristiche specifiche del complesso. Debbo ringraziare – ha commentato Marco Fioravante, commissario Ater Latina - la Regione attraverso il presidente Zingaretti e l’assessore Valeriani per i fondi messi a disposizione. L'obiettivo strategico dell’Ater è quello di intervenire per riqualificare il nostro patrimonio, oltre 7500 unità abitative che sono una risorsa importante per le politiche sociali delle amministrazioni locali, questo di Penitro vuole essere un primo passo»