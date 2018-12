Paranza affonda a sud di Terracina: salvati due pescatori, un terzo è disperso

E' scattato l'allarme questa mattina al porto di Terracina dopo che una paranza uscita nella notte non ha fatto rientro. Le notizie sono ancora frammentarie e non ci sono conferme ufficiali. Al momento si sa che immediatamente sono scattate le ricerche, uno dei due uomini a bordo è stato ritrovato in mare e portato in salvo, mentre l'altro risulta disperso.



La paranza è affondata al largo del Lago Lungo, a sud di Terracina, nei pressi di Sperlonga. A bordo c'erano tre persone. Due sono state ritrovate in mare e tratte in salvo da una motovedetta della Guardia Costiera impegnata nelle ricerche. Una terza persona risulta tutt'ora dispersa.



Ultimo aggiornamento: 10:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA