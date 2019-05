Alla Municipale di Fondi arriva Fiona: è il primo comando del Lazio con ununità cinofila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allarga la famiglia degli agenti della Municipale di Fondi e, con la nuova arrivata, grandi e piccoli spacciatori non avranno scampo. La new entry nella squadra del comando di via Occorsio si chiama Fiona, ha 18 mesi ed è uno splendido esemplare diLa neo arruolatasta per partire assieme al suo conduttore, l', per un intenso addestramento presso il centro specializzato K9 di Nettuno; al rientro, sarà sguinzagliata per le vie della città a caccia di pusher, carichi di droga e consumatori abituali.L'arrivo di Fiona è l'ultimo upgrade compiuto dalla Polizia Municipale di Fondi che, già da qualche mese, ha cominciato a pattugliare la città anche in orario notturno dando vita a vere e proprie operazioni contro la microcriminalità, in linea con quanto richiesto dai residenti e dai commercianti del centro storico.L'inserimento rappresenta anche un piccolo grande primato per la squadra guidata dal comandante Giuseppe Acquaro e per la città in generale: quello di Fondi è infatti il primo corpo di polizia municipale del Lazio ad essersi dotato di un'unità cinofila propria. Ne approfitteranno, senz'altro, le altre forze dell'ordine che, per i servizi antidroga disposti in passato sul territorio, hanno sempre dovuto chiedere personale a quattro zampe in prestito da altri nuclei.L'addestramento durerà due mesi al termine dei quali Fiona e il suo conduttore Antonio Vigilante torneranno a Fondi per dare inizio ai primi servizi mirati.