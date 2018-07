Al via oggi a Serapo "Gorizia e Gaeta di Gusti e Profumi": tre giorni dedicati alla lavanda e all'oliva

di Barbara Savodini

Ha preso il via oggi, presso il Lido Oriente a Serapo, “Gorizia e Gaeta di Gusti e Profumi”, una tre giorni dedicata alla lavanda e all’oliva tra esposizioni e degustazioni.

Al civico 15 di via Marina di Serapo, fino a domenica, si susseguiranno laboratori creativi e diversi eventi volti a far conoscere a turisti e visitatori i prodotti tipici di due città lontante eppure in un certo senso affini.

Da dove trae origine questo insolito gemellaggio tra Gorizia e Gaeta?



La fioritura della lavanda, che come noto contraddistingue i mesi di giugno e luglio, coincide con il picco turistico della località pontina: settimane caotiche durante le quali i produttori locali hanno la possibilità di mettersi in mostra e far conoscere al mondo intero la bontà e l'unicità dell'oliva di Gaeta e dell'olio Evo che da essa ne deriva.

Nei luoghi di produzione della lavanda, invece, giugno e luglio sono i mesi della fioritura, quelli in cui i campi si tingono di viola e il profumo intenso di questa pianta inebria i luoghi. Da qui l'idea delle aziende agricole "Cosmo Di Russo" di Gaeta "Zian Luigia" di Gorizia di unire le forze e organizzare un evento in grande stile.



Cosa è possibile trovare durante questa tre giorni? Tutto quanto riguarda l'oliva di Gaeta e la lavanda di Gorizia con qualche chicca inedita che promette di lasciare il segno.

Tra le speciali creazioni in mostra c'è, infatti, anche uno straordinario abito bianco (nella foto) ispirato alla profumata e amatissima pianta viola.

Venerdì 6 Luglio 2018



