Acqua, ritardi nel ripristino del servizio. Acqualatina: «Riapertura graduale»

Pesanti disagi per i ritardi nel ripristino del servizio idrico dopo lo stop iniziato ieri alle 14. In molte zone l'acqua non è tornata. Le aree interessate sono Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

Acqualatina «informa l’utenza che si stanno registrando, in alcune zone periferiche di Latina, fenomeni di bassa pressione causati delle manovre di riapertura effettuate nella notte, che non sono potute avvenire in modo repentino per non danneggiare la rete idrica oggetto dell’intervento. Attualmente la normalizzazione della pressione è prevista in modo graduale nel corso della giornata odierna».

Ieri, oltre ai disagi per i residenti, molte attività sono andate in affanno e alcune hanno dovuto chiudere in attesa del ripristino del servizio.