Sabato 28 Gennaio 2023, 09:14

Oltre 113 milioni di euro per le strutture private accreditate con il servizio sanitario regionale per prestazioni svolte sul territorio pontino. La rilevante cifra è contenuta in quattro distinte deliberazioni del direttore generale della Asl di Latina, la manager Silvia Cavalli, quale presa d'atto dei livelli massimi di finanziamento 2023, messi in campo dalla Regione Lazio, per le diverse tipologie di assistenza sanitaria.

L'importo più consistente, pari a 73.562.407 euro, è riservato all'assistenza ospedaliera per acuti (52.051.349 euro), alla riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica (19.284.945 euro) e alle prestazioni Frac, ovvero di alta complessità erogate a pazienti provenienti da fuori regione (2.226.112,95).

Per queste tipologie assistenziali, le strutture private del territorio di competenza della Asl di Latina accreditate fino al 2024 sono: Casa del sole clinica Tommaso Costa di Formia, Casa di cura Città di Aprilia, Casa di cura San Marco di Latina, Giomi-Icot di Latina, Casa di cura Villa Silvana di Aprilia, Istituto Clara Franceschini-Selvapiana di Sabaudia. Assegnati anche i budget.

La Giomi spa, titolare dell'Istituto chirurgico ortopedico traumatologico, più noto come Icot di Latina, avrà a disposizione l'importo maggiore, quasi 44 milioni di euro per l'assistenza in convenzione. Alla Casa del Sole sono stati assegnati complessivamente 6.674.335 euro; 8.478.532 euro alla Città di Aprilia; 3.729.630 alla San Marco; 2.515.842 euro a Villa Silvana; 6.326.869 euro all'Istituto Franceschini.

Il livello massimo di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (Adi) che la Regione Lazio ha stabilito per la provincia di Latina è pari a 12.544.310 euro. Le strutture accreditate sono sette: le cooperative sociali Operatori Sanitari Associati, Croce Bianca e Infermieri Riuniti, le srl Medical Division Service, Rsa Viterbo, Vivisol e Linde Medicale e la spa Medicasa Italia.

Ammonta a 13.410.000 euro la somma che la Asl di Latina ha assegnato, sempre sulla base dei livelli massimi finanziabili, per i servizi sanitari di assistenza psichiatrica da privato. Tra le strutture accreditate in questo ambito c'è la Sorriso sul Mare di Formia, a cui viene destinato il budget maggiore anche in relazione alle diverse tipologie di assistenza che eroga: 1.566.726 euro per l'intensivo, 1.845.732 euro per l'estensivo e 772.632 euro per l'H24.

Le altre strutture convenzionate per l'assistenza psichiatrica nel territorio pontino sono la Abaton di Castelforte, la Agorà Salus di Latina, Esserci di Terracina, le Insieme di Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano e di Formia, La Lanterna di Latina, la Margherita di Terracina, Proxenia di Fondi, Residenza dei Pini di Terracina e Villa delle Querce di Latina.

Per le prestazioni 2023 di assistenza residenziale e semiresidenziale per persone non autosufficienti anche anziane vengono assegnati complessivamente 14.160.000 euro alle strutture private che operano in provincia di Latina. Si tratta, come riportato in allegato alla deliberazione della direttrice Cavalli relativa alla presa d'atto del livello massimo di finanziamento per questo tipo di prestazione, di nove Rsa (Residenze sanitarie assistenziali).

Il budget maggiore è assegnato alla Rsa di Cori, di proprietà della Giomi Care, per un importo di circa 2,5 milioni di euro. Seguono Villa Silvana e Villa Clara, entrambe della società Villa Silvana spa, con circa 2 milioni di euro assegnati, la San Michele della San Michele Hospital per circa 1,7 milioni di euro, la Residenza Pontina, anche questa di Giomi Care, con un budget di circa 1,6 milioni di euro, la Domus Aurea e la San Raffaele, rispettivamente di proprietà di omonime società, con 1,2 milioni di euro ciascuna, la Minturno Poggio Ducale della Tear srl, con una dotazione pari a 1,1 milioni di euro. Chiude la lista Villa Azzurra della Segesta con circa 600mila euro.