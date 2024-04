Abusi sessuali in palestra, l’interrogatorio del finto fisioterapista

Sarà interrogato mercoledì mattina dal giudice Giuseppe Cario il 29enne di Fondi, Biagio Marsella, finito agli arresti domiciliari il 19 aprile scorso per avere commesso una serie di atti di violenza sessuale in danno di più donne, tra cui una minorenne, e di esercitare abusivamente la professione di fisioterapista in una palestra di Fondi.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno consentito di accertare che l’uomo avrebbe abusato di alcune donne che si recavano nel suo studio per trattamenti di fisioterapia, crioterapia e pressoterapia «senza consenso e facendo leva sulle fragilità psicologiche e fisiche delle donne e carpendone la fiducia».

A far partire gli accertamenti da parte della Procura la denuncia di una delle vittime in seguito alla quale gli investigatori hanno collocato alcune telecamere all’interno della palestra.

I magistrati hanno anche disposto il sequestro preventivo dell'associazione sportiva dilettantistica, adibita a palestra dove l’uomo esercitava la sua attività, svolta in assenza dei prescritti titoli di studio, della prevista abilitazione e della necessaria iscrizione all'albo. Nel procedimento risulta indagata anche la compagna di Marsella per esercizio abusivo della professione.