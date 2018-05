Libertà condizionata, in Comune un convegno sull'applicazione della legge 194

A quarant’anni dalla Legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza una tavola rotonda per discutere della reale applicazione della legge. L’appuntamento è per giovedì 24 alle 16 presso la sala De Pasquale del Comune di Latina.“Libertà condizionata” è un convegno promosso dal movimento Non una di meno, Centro donna Lilith, collettivo Cigno Rosso e Arcigay di Latina. L’obiettivo è quello di affrontare le criticità di cui ancora oggi soffre la 194, cercando di superare le difficoltà nella sua attuazione.“Se oggi siamo costrette a difenderla questa legge – scrivono le associazioni – la difenderemo. Perché i diritti sono di tutti e vanno tutelati sempre”. Ancora oggi sono moltissime infatti le donne che trovano ostacoli oggettivi nel riuscire ad affrontare un’interruzione volontaria di gravidanza con serenitò, hanno difficoltà a recepire corrette informazioni e a trovare il giusto sostegno e l’assistenza medica adeguata.All’incontro parteciperanno l’assessore al Welfare del Comune Patrizia Ciccarelli, la consigliera regionale Marta Bonafoni, Anna Pompili dell’associazione Medici italiani contraccezione e aborto, Luca Pacini consigliere dell’Ordine dei farmacisti, Luisa Fattoruso,responsabile del centro di coordinamento provinciale per la 194, Elisabetta Canitano, presidente dell’associazione Vita di Donna, l’avvocato Maddalena Di Girolamo e Patrizia Amodio del Centro Lilith.