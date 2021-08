Abbandona la figlia durante il controllo stradale, denunciato. Acciuffati anche topi d'appartamento

Venerdì 27 Agosto 2021, 21:57

Un 40enne di origine marocchina è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di minore e per reiterazione di guida senza patente (gli era stata revocata). Al controllo dei militari nel corso di un posto di blocco a Latina, l'uomo si era allontanato dall'auto senza dare spiegazioni, lasciando in lacrime la figlia piccola, che poi è stata affidata alla madre.

In un altro controllo, invece, i carabinieri hanno trovato e denunciato quattro presunti topi d'appartamento. Il conducente dell'auto era senza patente e alla perquisizione i militari hanno rinvenuto una serie di arnesi da scasso usati per forzare infissi e porte. I topi d'appartamento erano un 22enne serbo, un 20enne, un 19enne e un 17enne tutti residenti a Roma. L'auto è stata sequestrata: tutti sono stati denunciati per il possesso ingiustificato di arnesi da scasso, mentre solo per i tre maggiorenni è scattato il foglio di via.